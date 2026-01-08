Un spectacle, une soupe et au lit! Saint-Thois
Un spectacle, une soupe et au lit! Saint-Thois samedi 24 janvier 2026.
Un spectacle, une soupe et au lit!
Salle des fêtes Saint-Thois Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
L’Assokette présente Un spectacle, une soupe et au lit! le 24 janvier 2026.
> participation libre
> concert .
Salle des fêtes Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un spectacle, une soupe et au lit!
L’événement Un spectacle, une soupe et au lit! Saint-Thois a été mis à jour le 2026-01-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou