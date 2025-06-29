UN SUCCÈS FOU – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

UN SUCCÈS FOU – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire samedi 25 avril 2026.

UN SUCCÈS FOU Début : 2026-04-25 à 20:30. Tarif : – euros.

Un succès fou Sébastien Castro Après des succès public et critique pour leurs deux précédentes pièces, Sébastien Castro et José Paul se retrouvent pour une nouvelle comédie originale et brillante.Simon, Océane et Antoine ne se connaissent pas et ils ont deux points communs : ils sont seuls et fauchés. Ils vont passer la soirée dans le même immeuble, à trois étages différents, les uns au-dessus des autres. Alors, les planètes vont s’aligner… Et ce soir ils auront un succès fou ! Après « J’ai envie de toi » et « Une idée géniale », 1000 représentations et 500 000 spectateurs, 5 nominations, 2 Molières dont celui de la meilleure comédie en 2023, retrouvez « Un succès fou », la nouvelle comédie de Sébastien Castro mise en scène par José Paul. Une nouvelle fois le duo fait mouche en conjuguant moments comiques, dialogues tendres ou piquants et inventivité permanente. Le casting est extra avec au plateau Sébastien Castro, Guillaume Clérice, Raïssa Mariotti, Julia Gallaux, Benoît de Meyrignac et Martin de Geoffroy. Un spectacle à ne pas manquer !

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69