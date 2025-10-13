Un succès fou Théâtre Georges Leygues Villeneuve-sur-Lot

Un succès fou

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-01

Simon, Océane et Antoine ne se connaissent pas et ont 2 points communs ils sont seuls et fauchés. Ils vont passer la soirée dans le même immeuble, à trois étages différents, les uns au-dessus des autres. Les planètes vont s’aligner… Et ce soir ils auront un succès fou !

Durée 1h30

Simon, Océane et Antoine ne se connaissent pas et ont 2 points communs ils sont seuls et fauchés. Ils vont passer la soirée dans le même immeuble, à trois étages différents, les uns au-dessus des autres. Les planètes vont s’aligner… Et ce soir ils auront un succès fou !

Durée 1h30 .

Théâtre Georges Leygues 2 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 49

English : Un succès fou

Simon, Océane and Antoine don’t know each other, but they have 2 things in common: they’re lonely and broke. They’re going to spend the evening in the same building, on three different floors, one above the other. The planets will align… And tonight they’ll be a huge success!

Running time: 1h30

German : Un succès fou

Simon, Océane und Antoine kennen sich nicht und haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind allein und pleite. Sie werden den Abend im selben Gebäude verbringen, in drei verschiedenen Etagen, eine über der anderen. Die Planeten werden sich aneinanderreihen … Und heute Abend werden sie einen Riesenerfolg haben!

Dauer: 1,5 Stunden

Italiano :

Simon, Océane e Antoine non si conoscono, ma hanno due cose in comune: sono soli e al verde. Trascorreranno la serata nello stesso edificio, su tre piani diversi, uno sopra l’altro. I pianeti si stanno allineando… E stasera avranno un grande successo!

Durata: 1h30

Espanol : Un succès fou

Simon, Océane y Antoine no se conocen, pero tienen 2 cosas en común: están solos y sin blanca. Van a pasar la noche en el mismo edificio, en tres pisos diferentes, uno encima del otro. Los planetas se están alineando… ¡Y esta noche tendrán un gran éxito!

Duración: 1h30

L’événement Un succès fou Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Villeneuve Vallée du Lot