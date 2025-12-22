Un sympathique idiot, Théatre de l’étoile Chaumes-en-Retz

Un sympathique idiot

Théatre de l’étoile Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-03-08 15:00:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08

Venez découvrir le dernier spectacle de la Troupe de l’Arlequin Comédie au théâtre de l’étoile de Chaumes-en-Retz.

A propos de l’histoire

Un sympathique idiot est une comédie satirique centrée sur un personnage principal d’une sincérité désarmante, presque naïve, que son entourage considère comme un idiot … précisément parce qu’il dit toujours la vérité et agit sans calcul. Dans un monde régi par les conventions sociales, les mensonges polis, l’ambition et l’hypocrisie, cet homme simple devient un miroir dérangeant pour les autres personnages. Sa franchise met progressivement en lumière leurs contradictions, leurs petits arrangements avec la morale et leurs faux-semblants.

Le résumé

L’action se situe dans un petit village de France où François MILOUSIN, l’innocent du village, vient de gagner bizarrement une somme importante à l’euromillion. Adèle à l’origine, bien malgré elle, de ce gain voudrait bien le récupérer. Juliette, Monique et Clarisse aimeraient bien lui plaire, on se demande pourquoi. Damien le maire et son adjoint Jeannot, boulanger de son état, verraient bien la construction d’une salle de théâtre. Sans oublier Cynthia et son cousin Fredo, qui eux, feraient bien main basse sur le magot. Rejoignez les sur la place du village.

Pratique

réservation auprès de Patricia par téléphone

les 10, 17, 24, 31 janvier 2026 de 10h à 12h et de 17h à 19h

le spectacle du 8 mars sera joué au profit de Terre de Vie

Théatre de l’étoile Arthon-en-Retz Chaumes-en-Retz 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 64 67 19 06

English :

Come and discover the latest show by the Troupe de l’Arlequin Comédie at the Théâtre de l’étoile in Chaumes-en-Retz.

