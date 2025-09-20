Un tarot du XVIe siècle entre images et symboles Bibliothèque municipale Grand Rue Mulhouse

Dès 14 ans.

Durée : 30-45mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:45:00 – 2025-09-20T17:30:00

Partons à la découverte d’un livre ancien sur le tarot et les jeux de carte. À travers les doigts du bibliothécaire, feuilletez cet ouvrage factice à la découverte des figures du tarot ! [Cette valorisation d’un ouvrage du fonds Armand Weiss est elle aussi présentée en préambule du bicentenaire de la SIM]

Bibliothèque municipale Grand Rue 19 grand Rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est Située dans un bâtiment emblématique du centre-ville, la bibliothèque Grand Rue de Mulhouse conserve un riche fonds patrimonial et propose régulièrement des visites guidées et ateliers autour du livre ancien et des métiers du livre.

© Ville de Mulhouse