Un temps au marché de Nyons Nous gardons vos enfants ! Pastel Nyons Nyons jeudi 17 juillet 2025.

Tarif : 10 – 10 – EUR

Sirop et madeleine

Début : Jeudi 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17 2025-07-24

Proposez aux enfants entre 3 et 10 ans une activité ludique et créative pendant que vous profitez du marché de Nyons.

Le salon de thé se trouve en plein de ville pour faciliter les déplacements.

Pastel Nyons 3 rue de la Résistance Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 58 51 44 pastel.nyons@gmail.com

English :

Offer children aged 3 to 10 a fun and creative activity while you enjoy the Nyons market.

The tearoom is located right in town, making it easy to get around.

German :

Bieten Sie Kindern zwischen 3 und 10 Jahren eine spielerische und kreative Aktivität an, während Sie den Markt in Nyons genießen.

Das Teehaus befindet sich mitten in der Stadt, um die Anreise zu erleichtern.

Italiano :

Offrite ai bambini dai 3 ai 10 anni un’attività divertente e creativa mentre vi godete il mercato di Nyons.

La sala da tè si trova proprio nel centro della città, per cui è facile spostarsi.

Espanol :

Ofrezca a los niños de entre 3 y 10 años una actividad divertida y creativa mientras disfruta del mercado de Nyons.

El salón de té está justo en el centro de la ciudad, lo que facilita los desplazamientos.

