Un temps de pause : découverte et initiation aux pratiques de bien être Le Quai de la Seiche 7 avenue Remondel Noyal Châtillon sur Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 29 mars, 14h00 Réservé aux adhérents. Gratuit sur inscription

Ateliers sur réservation. Réflexologie, auto-hypnose, sophrologie et journal créatif. Gratuit. Contact : 07 81 58 41 15 https://lequaidelaseiche.fr.

Le Quai de la Seiche propose un temps de pause pour qui souhaite s’offrir une parenthèse pour soi. Un moment d’observation, de soin, d’écoute, de découvertes de pratiques. Réflexologie, auto-hypnose, sophrologie, journal créatif, table ronde autour du bien-être…

Dans chaque pratique, vous repartirez avec des clés et des outils pour pratiquez chez vous.

Point pratique

– Cet après-midi est dédiée aux adhérents.

– Pensez à vérifier l’âge minimum requis pour les ados !

– Certaines animatrices d’atelier sont des professionnelles et offrent ce temps pour l’association.

– Quelques boissons et petits goûters seront proposées aux bénéfices de l’association.

– L’adhésion est possible en ligne ou aux horaires d’ouverture du bar (le vendredi soir et le 1er dimanche du mois).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T17:30:00.000+02:00

1

https://le-quai-de-la-seiche.paheko.cloud/m/bookings/

Le Quai de la Seiche 7 avenue Remondel Noyal Châtillon sur Seiche 07 avenue Remondel Noyal Châtillon sur Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

