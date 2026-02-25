Un temps de pause : découverte et initiation aux pratiques de bien être Le Quai de la Seiche 7 avenue Remondel Noyal Châtillon sur Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Ateliers sur réservation. Réflexologie, auto-hypnose, sophrologie et journal créatif. Gratuit. Contact : 07 81 58 41 15 https://lequaidelaseiche.fr.
Le Quai de la Seiche propose un temps de pause pour qui souhaite s’offrir une parenthèse pour soi. Un moment d’observation, de soin, d’écoute, de découvertes de pratiques. Réflexologie, auto-hypnose, sophrologie, journal créatif, table ronde autour du bien-être…
Dans chaque pratique, vous repartirez avec des clés et des outils pour pratiquez chez vous.
Point pratique
– Cet après-midi est dédiée aux adhérents.
– Pensez à vérifier l’âge minimum requis pour les ados !
– Certaines animatrices d’atelier sont des professionnelles et offrent ce temps pour l’association.
– Quelques boissons et petits goûters seront proposées aux bénéfices de l’association.
– L’adhésion est possible en ligne ou aux horaires d’ouverture du bar (le vendredi soir et le 1er dimanche du mois).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T17:30:00.000+02:00
https://le-quai-de-la-seiche.paheko.cloud/m/bookings/
Le Quai de la Seiche 7 avenue Remondel Noyal Châtillon sur Seiche 07 avenue Remondel Noyal Châtillon sur Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine