Un temps d’échange autour de l’accès à l’alimentation – Beaufort-sur-Gervanne, 5 juin 2025 18:30, Beaufort-sur-Gervanne.

Drôme

Un temps d’échange autour de l’accès à l’alimentation Salle d’animation Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05 20:00:00

2025-06-05

La nouvelle équipe « action solidaire » se lance!

Salle d’animation

Beaufort-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 72 57 38 08 epiceriegervannesye@gmail.com

English :

The new « action solidaire » team is up and running!

German :

Das neue Team « action solidaire » startet durch!

Italiano :

Il nuovo team « action solidaire » è attivo e funzionante!

Espanol :

¡El nuevo equipo « action solidaire » ya está en marcha!

