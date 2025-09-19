Un temps infini Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud

Un temps infini Domaine national de Saint-Cloud Saint-Cloud vendredi 19 septembre 2025.

Un temps infini 19 – 21 septembre Domaine national de Saint-Cloud Hauts-de-Seine

Entrée libre; droit d’entrée en véhicule payant 2-3 roues à moteur 4€/ Automobiles 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:30:00+ – 2025-09-19T20:50:00+

Fin : 2025-09-21T07:30:00+ – 2025-09-21T20:50:00+

Le domaine national de Saint-Cloud vous présente l’exposition , proposant un parcours autour du travail de Christian Lapie, artiste multidisciplinaire.

L’installation met en lumière 15 pièces représentatives de son travail, dont une spécifiquement créée pour l’occasion, offrant ainsi au public une immersion unique dans son univers créatif.

Ses œuvres monumentales invitent le spectateur à une réflexion profonde sur la relation entre l’homme et la nature, entre l’art et l’espace public.

Domaine national de Saint-Cloud 1 avenue de la grille d'honneur, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0141120290 http://saint-cloud.monuments-nationaux.fr

Thierry CIRANY