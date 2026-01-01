Un temps pour elle Partage entre mamans Espace de la Gare Argelès-Gazost
Un temps pour elle Partage entre mamans Espace de la Gare Argelès-Gazost samedi 24 janvier 2026.
Un temps pour elle Partage entre mamans
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Un atelier convivial autour de la création de Visionboards. Papoter, poser ses aspirations. Gratuit sur inscription par téléphone.
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22
English :
A friendly workshop to create Visionboards. Chat, raise your aspirations. Free by phone registration.
