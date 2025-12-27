Un temps pour elles Temps de partage entre parents Tiers Lieu d’Azun Aucun

Un temps pour elles Temps de partage entre parents

Tiers Lieu d'Azun

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Un temps pour elles un temps de rencontre entre mamans … et papas.

En 2026, les activités seront également ouvertes aux papas qui souhaitent prendre du temps pour se ressourcer et partager des moments de convivialité entre parents.

Deux rencontres par mois autour d’activités choisies ensemble.

Première date le 24 janvier à 9h30, pour réaliser ensemble un cahier pour visualiser son année 2026.

Inscriptions à asso@tierslieudazun.org ou au 07 88 00 93 07. .

Tiers Lieu d'Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 88 00 93 07 asso@tierslieudazun.org

English :

Un temps pour elles: a meeting place for moms … and dads.

In 2026, activities will also be open to dads who want to take time out to recharge their batteries and share moments of conviviality between parents.

Two meetings a month around activities chosen together.

First date: January 24 at 9:30 a.m., to create a notebook to visualize the year 2026.

