Un temps pour jouer- AGORA Loir et Bercé Beaumont-Pied-de-Bœuf
Un temps pour jouer- AGORA Loir et Bercé Beaumont-Pied-de-Bœuf samedi 11 avril 2026.
Un temps pour jouer- AGORA Loir et Bercé
12 route des Blancs Beaumont-Pied-de-Bœuf Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Petits, grands, seul, en famille ou entre amis, venez partager un moment convivial autour du jeu
Jeux de société, espace imaginaire, construction ou grands jeux… il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les générations ! .
12 route des Blancs Beaumont-Pied-de-Bœuf 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67
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English :
Young and old, alone, with family or friends, come and share a convivial moment around the game
L’événement Un temps pour jouer- AGORA Loir et Bercé Beaumont-Pied-de-Bœuf a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72