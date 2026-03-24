Un temps pour jouer- AGORA Loir et Bercé

12 route des Blancs Beaumont-Pied-de-Bœuf Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Petits, grands, seul, en famille ou entre amis, venez partager un moment convivial autour du jeu

Jeux de société, espace imaginaire, construction ou grands jeux… il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les générations ! .

12 route des Blancs Beaumont-Pied-de-Bœuf 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67

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English :

Young and old, alone, with family or friends, come and share a convivial moment around the game

L’événement Un temps pour jouer- AGORA Loir et Bercé Beaumont-Pied-de-Bœuf a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72