Un temps pour jouer Salle des fêtes Dissay-sous-Courcillon

Un temps pour jouer

Salle des fêtes Place de la Mairie Dissay-sous-Courcillon Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22 22:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Seul , en famille, à partir de 3 ans, venez prendre le temps de jouer ensemble! Jeux de société et espace imaginaire, espace construction, jeux d’adresse et grands jeux. .

Salle des fêtes Place de la Mairie Dissay-sous-Courcillon 72500 Sarthe Pays de la Loire

English :

A time to play

