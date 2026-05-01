Un temps pour jouer Salle des fêtes Flée
Un temps pour jouer Salle des fêtes Flée mercredi 20 mai 2026.
Flée
Un temps pour jouer
Salle des fêtes 5 Rue du Luxembourg Flée Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Un moment ouvert à tous pour découvrir, s’amuser et créer des souvenirs autour du jeu
En famille, entre amis ou même seul, chacun y trouve sa place et son plaisir ! .
Salle des fêtes 5 Rue du Luxembourg Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A moment open to all to discover, have fun and create memories around games
L’événement Un temps pour jouer Flée a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72