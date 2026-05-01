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Un temps pour jouer Salle des fêtes Flée

Un temps pour jouer Salle des fêtes Flée mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 5 Rue du Luxembourg

Ville : 72500 Flée

Département : Sarthe

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0

Flée

Un temps pour jouer

Salle des fêtes 5 Rue du Luxembourg Flée Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Un moment ouvert à tous pour découvrir, s’amuser et créer des souvenirs autour du jeu
En famille, entre amis ou même seul, chacun y trouve sa place et son plaisir !   .

Salle des fêtes 5 Rue du Luxembourg Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67 

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English :

A moment open to all to discover, have fun and create memories around games

L’événement Un temps pour jouer Flée a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72