Un temps pour jouer Salle des fêtes Flée

Flée

Un temps pour jouer

Salle des fêtes 5 Rue du Luxembourg Flée Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Un moment ouvert à tous pour découvrir, s’amuser et créer des souvenirs autour du jeu

En famille, entre amis ou même seul, chacun y trouve sa place et son plaisir ! .

Salle des fêtes 5 Rue du Luxembourg Flée 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment open to all to discover, have fun and create memories around games

L’événement Un temps pour jouer Flée a été mis à jour le 2026-04-28 par CDT72