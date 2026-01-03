Un temps pour les aidants Châlette-sur-Loing
Un temps pour les aidants Châlette-sur-Loing jeudi 8 janvier 2026.
Rue Marlin Châlette-sur-Loing Loiret
Début : 2026-01-08
fin : 2026-06-04
2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05 2026-04-02 2026-06-04 2026-07-02
Un temps pour les aidants
Première séance du Temps pour les aidants. Un moment de partage et d’échange pour les proches aidants. Chaque rendez-vous débute par un temps d’échange sur une thématique et se poursuit par une séance de sophrologie. .
Rue Marlin Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 79 13 24
English :
A time for caregivers
