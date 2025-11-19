UN TERRIEN DANS LA LUNE – CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE Toulon
samedi 17 janvier 2026.
Début : 2026-01-17 à 15:30. Tarif : – euros.
Il était une voix, deux mains, trois fois rien…Il y a bien longtemps, vivait un petit garçon qu’on disait distrait, rêveur… un peu perdu dans la lune.Aujourd’hui, il vous ouvre la porte de son monde.Un monde où la magie prend vie, où les marionnettes chuchotent,où l’humour et la poésie s’invitent sur scène pour faire briller les yeux des petits… comme des grands.?? Un spectacle tendre, drôle et merveilleux,où l’imaginaire reprend le pouvoir.
CAFE THEATRE PORTE D’ITALIE PLACE ARMAND VALLEE 83000 Toulon 83