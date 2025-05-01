Un texte inédit de Virginie Despentes au Théâtre 14 Théâtre 14 PARIS

Paris. Centre Pompidou, 16 octobre 2020. Le philosophe Paul B. Preciado organise un séminaire intitulé Cluster révolutionnaire. Pour cet événement, Virginie Despentes écrit et lit un texte, toujours inédit à ce jour, qui interroge la notion de frontière et de liberté. Un appel à ce que l’histoire bifurque, libérée des carcans de dominations. Un appel à ce que la révolution des corps et des esprits opère. Un appel urgent au déploiement de la douceur et de l’écoute sincère.

C’est dans une version rock et poétique, musicale et visuelle, qu’Anne Conti s’empare de ce manifeste magistral et puissant, dans une mise en scène qui convoque l’imaginaire, et laisse à chacun·e un espace pour rêver et peut-être, envisager sa propre révolution.

TEXTE VIRGINIE DESPENTES

MISE EN SCÈNE ANNE CONTI AVEC LA COMPLICITÉ DE PHIA MÉNARD

AVEC RÉMY CHATTON, ANNE CONTI ET VINCENT LE NOAN

DURÉE 1H | TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS

La révolution est à portée de main et Virginie Despentes en ouvre le chemin. Télérama,

Par la force du texte, la puissance de la musique et l’évolution graphique de la scénographie, Rien n’a jamais empêché l’histoire de bifurquer nous emporte vers l’espoir d’un monde meilleur. Le Monde,

Le texte dit aussi que si tout récemment un virus nous a montré à quel point nous étions liés et capables de se refiler la mort aussi vite et massivement, alors il serait temps de prendre conscience que nous sommes assez liés pour nous transmettre aussi efficacement la force, la joie et la vie. Libération,

Une version rock et poétique, musicale et visuelle d’un manifeste magistral et puissant !

Du mardi 10 février 2026 au samedi 21 février 2026 :

samedi

de 16h00 à 17h00

jeudi

de 19h00 à 20h00

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre 14 20 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

