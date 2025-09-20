Un théâtre entre les rails Théâtre 13 / Bibliothèque Paris

Limite de 2 places par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Val de Seine et le Théâtre 13 s’associent pour proposer une visite privilégiée du théâtre menée par un étudiant en architecture. Haut lieu culturel, le Théâtre 13 a inauguré une seconde salle en 2011 sur son site bibliothèque au cœur de la ZAC Paris Rive Gauche, ancienne friche industrielle, érigée sur les rails de la SNCF. S’inscrivant dans un tissu urbain en pleine mutation, entre modernité et mémoire industrielle, les architectes Bocabeille et Ignacio Prego ont conçu un bâtiment, véritable trait d’union entre la partie haute (rue des Grands-Moulins) et la partie basse (rue du Chevaleret) du quartier. Cette visite permettra de découvrir les différents espaces du théâtre, y compris les coulisses, la salle de spectacle, et les espaces publics. L’accent sera mis sur les choix architecturaux, les matériaux utilisés, et l’intégration du bâtiment dans son environnement urbain.

Deux visites : samedi 20 septembre 2025 à 15h et à 16h.

Ouverture des réservations à partir du lundi 1er septembre, uniquement par courriel.

Demande à adresser à billetterie@theatre13.com en précisant le nom, prénom, téléphone, courriel, nombre de places et horaire souhaité (maximum 2 places par personne). Seules les demandes indiquant l’ensemble de ces informations seront prises en compte.

Merci de prévenir en cas d’annulation.

Si besoin, le standard est joignable, du lundi au vendredi de 15h à 19h et les samedis en exploitation de 15h à 17h :

Théâtre 13 – Service billetterie

Tél : 01 45 88 62 22

www.theatre13.com

Théâtre 13 / Bibliothèque

30, rue du Chevaleret

75013 Paris

M° Bibliothèque F. Mitterrand

Visite commentée

Théâtre 13