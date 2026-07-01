Un titre emblématique de la presse quotidienne lyonnaise : le Progrès de Lyon, Bibliothèque municipale de la Part-dieu, Lyon 03

Informations pratiques

Un titre emblématique de la presse quotidienne lyonnaise : le Progrès de Lyon Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Bibliothèque municipale de la Part-dieu Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Déposée en juillet 1990 à la Bibliothèque de la Part-Dieu, la collection patrimoniale du Progrès de Lyon fait l’objet d’un ambitieux projet de numérisation depuis juin 2021. Avec l’aide de sa partenaire – la Bibliothèque nationale de France – et l’accord du groupe Progrès S.A., ce sont ainsi plusieurs centaines de volumes compris entre 1859 et 1958, soit plus d’un million de pages, toutes éditions confondues, qui s’apprêtent à partir en plusieurs lots vers un centre de numérisation de la région Ile-de-France. Avant leur départ, venez découvrir en exclusivité ce fleuron des collections régionales au sein de nos réserves.

Bibliothèque municipale de la Part-dieu 30 boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon 03 Lyon 03 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 62 18 00 http://www.bm-lyon.fr La Bibliothèque inaugurée par Louis Pradel, maire de Lyon, le 6 décembre 1972, se compose de deux structures. L’une, ouverte au public, s’étend sur 5 étages de manière horizontale. L’autre, appelé le silo, est la grande tour verticale sombre qui se dresse devant vous. Ses 17 étages renferment les magasins de stockage, pour un total de 90 km de rayonnages. Chaque étage peut contenir quatre à cinq kilomètres linéaires de rayonnages. Les conditions climatiques y sont contrôlées, par ventilation, afin de conserver les documents au mieux : la température (18°C) et le taux d’hygrométrie (50% de taux d’humidité) sont maintenus constants tout au long de l’année, le plus important pour les fonds anciens étant d’éviter les variations brusques de température. Un monte-livres mécanique (le »pater noster ») permet le transport des documents, entre les étages, jusqu’aux banques de distribution. Le Silo contient à ce jour plus de 2,4 millions de documents, ouvrages rares et précieux, journaux et revues, livres, microsillons, affiches, estampes, cartes postales, photographies … Avec tous ces documents, la solution du silo vertical est vite apparue comme une évidence. C’est la structure qui permet de contenir le plus de volumes en évitant au maximum la manutention et en réduisant l’emprise au sol. Le bâtiment horizontal est lui consacré à l’accueil des lecteurs et des visiteurs. Leur confort a été pensé : la protection solaire des salles de lectures est importante, avec d’énormes brises soleil horizontaux placés en avant des façades claires, qui marquent fortement l’aspect du bâtiment. L’emploi en surface de céramiques sombres pour le silo va s’opposer au ton clair de la partie horizontale. L’ensemble est lisible au premier coup d’œil. La tour sombre, supportée par de vigoureux pilotis en béton, impose un bloc. A l’inverse le bas rappelle les alvéoles compliquées d’un nid d’abeilles. La stabilité de la mémoire cohabite alors avec la vivacité de la recherche intellectuelle et la mise à disposition des documents au plus grand nombre. Gare de la Part Dieu, T1, T3, Métro ligne B arrêt Part Dieu, C7, C1, C2 vélo’v Cuirassiers : angle rue Bouchut Vivier Merle : Derrière la station de tram Part-Dieu / Gare SNCF

Déposée en juillet 1990 à la Bibliothèque de la Part-Dieu, la collection patrimoniale du Progrès de Lyon fait l’objet d’un ambitieux projet de numérisation depuis juin 2021. Avec l’aide de sa – la de…

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