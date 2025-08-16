Un Toile sous les Etoiles Dragons Montée des Tours Châteaurenard

Un Toile sous les Etoiles Dragons Montée des Tours Châteaurenard samedi 16 août 2025.

Un Toile sous les Etoiles Dragons

Samedi 16 août 2025 à partir de 21h30.

Ouverture des portes à 20h30. Montée des Tours Château féodal Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-08-16 21:30:00

Le cinéma le Rex et l’association Les Amis des Tours présentent Une Toile sous les Etoiles.

Une Toile sous les Etoiles ! Cinéma en plein air au Château.

Film Dragons



Synopsis

Sur la rude île de Berk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis jurés depuis des générations, Harold se distingue. Fils inventif, mais négligé du chef Stoïck la brute, Harold défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec le dragon Krokmou, une Furie Nocturne.



Réservation auprès du cinéma Le Rex. Nombre de places limitées.



En cas d’intempéries, les séances auront lieu au Cinéma Le Rex. .

Montée des Tours Château féodal Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 62 22 10

English :

Cinema le Rex and the association Les Amis des Tours present: Une Toile sous les Etoiles.

German :

Das Kino le Rex und der Verein Les Amis des Tours präsentieren: Une Toile sous les Etoiles (Eine Leinwand unter Sternen).

Italiano :

Il Cinema le Rex e l’associazione Les Amis des Tours presentano: Une Toile sous les Etoiles.

Espanol :

Cinema le Rex y la asociación Les Amis des Tours presentan: Une Toile sous les Etoiles.

