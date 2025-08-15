Un Toile sous les Etoiles Jurassic World Renaissance Montée des Tours Châteaurenard

Un Toile sous les Etoiles Jurassic World Renaissance Montée des Tours Châteaurenard vendredi 15 août 2025.

Un Toile sous les Etoiles Jurassic World Renaissance

Vendredi 15 août 2025 à partir de 21h30.

Ouverture des portes à 20h30. Montée des Tours Château féodal Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-15 21:30:00

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-15

Le cinéma le Rex et l’association Les Amis des Tours présentent Une Toile sous les Etoiles.

Une Toile sous les Etoiles ! Cinéma en plein air au Château.

Film Jurassic World Renaissance



Synopsis

Zora Bennett dirige une équipe d’agents dans l’endroit le plus dangereux de la planète une île abritant le centre de recherche du Jurassic Park original. Leur mission est d’obtenir du matériel génétique de dinosaures dont l’ADN peut sauver des vies humaines. Alors que l’expédition top secrète devient de plus en plus risquée, ils font bientôt une découverte sinistre et choquante qui a été cachée au monde entier pendant des décennies.



Réservation auprès du cinéma Le Rex. Nombre de places limitées.



En cas d’intempéries, les séances auront lieu au Cinéma Le Rex. .

Montée des Tours Château féodal Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 62 22 10

English :

Cinema le Rex and the association Les Amis des Tours present: Une Toile sous les Etoiles.

German :

Das Kino le Rex und der Verein Les Amis des Tours präsentieren: Une Toile sous les Etoiles (Eine Leinwand unter Sternen).

Italiano :

Il Cinema le Rex e l’associazione Les Amis des Tours presentano: Une Toile sous les Etoiles.

Espanol :

Cinema le Rex y la asociación Les Amis des Tours presentan: Une Toile sous les Etoiles.

L’événement Un Toile sous les Etoiles Jurassic World Renaissance Châteaurenard a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence