Un Toile sous les Etoiles Lilo & Stitch Montée des Tours Châteaurenard

Un Toile sous les Etoiles Lilo & Stitch Montée des Tours Châteaurenard jeudi 14 août 2025.

Un Toile sous les Etoiles Lilo & Stitch

Jeudi 14 août 2025 à partir de 21h30.

Ouverture des portes à 20h30. Montée des Tours Château féodal Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 21:30:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Le cinéma le Rex et l’association Les Amis des Tours présentent Une Toile sous les Etoiles.

Une Toile sous les Etoiles ! Cinéma en plein air au Château.

Film Lilo & Stitch



Synopsis

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.



Réservation auprès du cinéma Le Rex. Nombre de places limitées.



En cas d’intempéries, les séances auront lieu au Cinéma Le Rex. .

Montée des Tours Château féodal Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 62 22 10

English :

Cinema le Rex and the association Les Amis des Tours present: Une Toile sous les Etoiles.

German :

Das Kino le Rex und der Verein Les Amis des Tours präsentieren: Une Toile sous les Etoiles (Eine Leinwand unter Sternen).

Italiano :

Il Cinema le Rex e l’associazione Les Amis des Tours presentano: Une Toile sous les Etoiles.

Espanol :

Cinema le Rex y la asociación Les Amis des Tours presentan: Une Toile sous les Etoiles.

L’événement Un Toile sous les Etoiles Lilo & Stitch Châteaurenard a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence