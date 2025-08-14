Un Toile sous les Etoiles Lilo & Stitch Montée des Tours Châteaurenard
Un Toile sous les Etoiles Lilo & Stitch
Jeudi 14 août 2025 à partir de 21h30.
Ouverture des portes à 20h30. Montée des Tours Château féodal Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Le cinéma le Rex et l’association Les Amis des Tours présentent Une Toile sous les Etoiles.
Une Toile sous les Etoiles ! Cinéma en plein air au Château.
Film Lilo & Stitch
Synopsis
L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille.
Réservation auprès du cinéma Le Rex. Nombre de places limitées.
En cas d’intempéries, les séances auront lieu au Cinéma Le Rex. .
Montée des Tours Château féodal Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 62 22 10
English :
Cinema le Rex and the association Les Amis des Tours present: Une Toile sous les Etoiles.
German :
Das Kino le Rex und der Verein Les Amis des Tours präsentieren: Une Toile sous les Etoiles (Eine Leinwand unter Sternen).
Italiano :
Il Cinema le Rex e l’associazione Les Amis des Tours presentano: Une Toile sous les Etoiles.
Espanol :
Cinema le Rex y la asociación Les Amis des Tours presentan: Une Toile sous les Etoiles.
