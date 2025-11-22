Un toit pour toi par la troupe du théâtre du sillon salle de la vallée La Chapelle-Launay

Un toit pour toi par la troupe du théâtre du sillon

Sur scène il y aura 9 comédiens, 5 femmes et 4 hommes pour faire beaucoup rire les spectateurs.

Cette comédie raconte l’histoire de 3 SDF: Mona , Bidule et Léonard, qui pourraient avoir quelque chose en commun mais quoi ?

On ajoute ensuite un malade de la propreté Jean -Marie, un simple d’esprit Jacky, une prostituée Lili et une femme enceinte Céline.

Rien ne les rapproche sauf qu’un soir de tempête, ils se retrouvent tous ensemble à l’association Un toit pou toi . Daniel , bénévole de l’association , va vivre une soirée bien mouvementée. La nuit risque d’être longue et pleine de surprise !

La représentation du 22 Novembre est au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose.

Tarifs: adultes 6€ enfant à partir de 12 ans 3.50€

réservation par téléphone ou lors des permanences les samedi de 10h à 12h salle de la vallée. .

salle de la vallée 1 Rue de l’Ebaupin La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 55 43 44

