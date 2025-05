Un toit sur la mer – L’Ouvre-Boîte Aix-en-Provence, 5 juin 2025 20:00, Aix-en-Provence.

Cette nuit-là, Kid, un breakdancer, vient se réfugier sur ce toit d’immeuble, en surplomb de la mer. Il a une vingtaine d’années et n’en finit pas d’être en colère. Il fuit une destinée toute tracée.

Il ne s’attend pas à rencontrer Bonnie. La soixantaine rugueuse, revêche à tout parce que la vie n’a pas arrêté de se rebeller contre elle.

Entre les deux, méfiance, poids des préjugés, incompréhension. C’est un télescopage improbable, une rencontre choc. Une de celles qui transforment et bouleversent nos vies. .

English :

That night, Kid, a breakdancer, takes refuge on the roof of a building overlooking the sea. He’s in his early twenties and still angry. He’s running away from his destiny.

German :

In dieser Nacht sucht Kid, ein Breakdancer, Zuflucht auf dem Dach eines Gebäudes mit Blick auf das Meer. Er ist Mitte zwanzig und immer noch wütend. Er flieht vor seinem Schicksal.

Italiano :

Quella notte Kid, un ballerino di breakdance, si rifugia sul tetto di un edificio che si affaccia sul mare. Ha vent’anni ed è ancora arrabbiato. Sta scappando dal suo destino.

Espanol :

Esa noche, Kid, un bailarín de breakdance, se refugia en la azotea de un edificio con vistas al mar. Tiene veinte años y sigue enfadado. Huye de su destino.

