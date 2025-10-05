Un tour de soi, journée bien-être Stundwiller

Un jour, un voyage… 6 escales à explorer. Découvrez l’événement “Un Tour de Soi” et laissez-vous guider à travers un parcours unique mêlant découvertes, rencontres et instants de reconnexion. Au programme 6 intervenants passionnés, 6 conférences inspirantes, 1 atelier par intervenant pour apprendre, expérimenter et ressentir et des séances individuelles pour aller encore plus loin dans votre exploration personnelle. .

43 rue Principale Stundwiller 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 30 mairie-stundwiller@wanadoo.fr

English :

One day, one journey? 6 stops to explore. Discover Un Tour de Soi? and let us guide you on a unique journey of discovery, encounters and moments of reconnection.

German :

Ein Tag, eine Reise? 6 Stationen, die es zu erkunden gilt. Entdecken Sie die Veranstaltung « Un Tour de Soi » und lassen Sie sich auf eine einzigartige Reise führen, die Entdeckungen, Begegnungen und Momente der Wiedervereinigung miteinander verbindet.

Italiano :

Un giorno, un viaggio? 6 tappe da esplorare. Scoprite l’evento « Un Tour de Soi » e lasciatevi guidare in un viaggio unico fatto di scoperte, incontri e momenti di riconnessione.

Espanol :

Un día, un viaje… 6 paradas para explorar. Descubra el evento « Un Tour de Soi » y déjese guiar a través de un viaje único de descubrimientos, encuentros y momentos de reconexión.

