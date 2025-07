UN TOUR DU MONDE EN UN SOIR Assignan

UN TOUR DU MONDE EN UN SOIR Assignan vendredi 18 juillet 2025.

UN TOUR DU MONDE EN UN SOIR

Lieu-dit Castignan Assignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

Un tour du monde en un soir

Un tour du monde en un soir

World Music Latin, jazz, Carribean music, Indian groove, Cumbia, Soul Music, ets

Cuisine d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et de Méditerranée

Bar à vi,, bière, gin tonic & jus à prix caveau !

Ventes privilèges pour l’achat de 6 bouteilles, 1 bouteille offerte

Jeux en bois pour petits et grands, photobooth pour capturer l’instant ! .

Lieu-dit Castignan Assignan 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 43 03 oenotourisme@chateaucastigno.com

English :

Around the world in one evening

German :

Eine Weltreise an einem Abend

Italiano :

Il giro del mondo in una sera

Espanol :

La vuelta al mundo en una tarde

L’événement UN TOUR DU MONDE EN UN SOIR Assignan a été mis à jour le 2025-07-07 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN