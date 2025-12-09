Un tournoi de scrabble à la bibliothèque ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

sur inscription, à partir de 16 ans, accueil bilingue LSF/FR

Des grands mots qui ne rapportent pas beaucoup de points…

Au contraire des touts petits mots improbables qui en rapportent énormément…

A chacun sa tactique !

Venez jouer ensemble et vous défier dans le 1er tournoi de scrabble organisé à la bibliothèque.

Le mardi 09 décembre 2025

de 16h00 à 18h30

gratuit Public jeunes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280