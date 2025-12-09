Un tournoi de scrabble à la bibliothèque ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
Un tournoi de scrabble à la bibliothèque ! Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris mardi 9 décembre 2025.
sur inscription, à partir de 16 ans, accueil bilingue LSF/FR
Des grands mots qui ne rapportent pas beaucoup de points…
Au contraire des touts petits mots improbables qui en rapportent énormément…
A chacun sa tactique !
Venez jouer ensemble et vous défier dans le 1er tournoi de scrabble organisé à la bibliothèque.
Le mardi 09 décembre 2025
de 16h00 à 18h30
gratuit Public jeunes. A partir de 16 ans.
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280