Un train pour l’Angola Soirée Kizomba avec initiation Repas Muamba de Galinha La Loco Quimperlé
Un train pour l’Angola Soirée Kizomba avec initiation Repas Muamba de Galinha La Loco Quimperlé vendredi 10 avril 2026.
Un train pour l’Angola Soirée Kizomba avec initiation Repas Muamba de Galinha
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10 03:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Kizomba le Tango* qui fait vibrer !
Viens vivre une soirée exceptionnelle à La Loco où l’intensité du Tango rencontre la chaleur de la Kizomba.
Connexion, énergie, ambiance… tout y est pour te faire vibrer !
Programme de la soirée
19h 20h Cours de Kizomba avec ELIJAH & VIEW
Accessible à tous — Découvre une danse sensuelle, fluide et connectée.
20h 21h Repas angolais (la Muamba de Galinha**) Réservation OBLIGATOIRE
Démonstration de danse pour mettre tes sens en éveil !
21h 1h Soirée Kizomba
Ambiance envoûtante, rythmes afro, feeling garanti !
1h 2h30 DJ Set All Mix
On finit la nuit sur un mélange explosif de sons pour danser jusqu’au bout de la nuit !
La Loco devient l’épicentre de la danse et du plaisir partagé. Viens vivre la magie.
Ose l’expérience ! Ressens la Kizomba ! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un train pour l’Angola Soirée Kizomba avec initiation Repas Muamba de Galinha
L’événement Un train pour l’Angola Soirée Kizomba avec initiation Repas Muamba de Galinha Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS