Un train pour le Cambodge, La Loco, Quimperlé

Un train pour le Cambodge Samedi 13 juin, 20h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T03:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T03:00:00+02:00

20h00-03h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : Entrée sur don libre , spécialités sur place payantes

Préparez-vous pour un voyage hors du commun. Le temps d’une soirée laissez-vous transporter au coeur de l’Asie du Sud-Est à travers un univers riche en couleurs et en émotions.

Au programme Danses envoûtantes, chants traditionnels, tenues typiques. Sur place aux saveurs cambodgiennes: Spécialités disponibles à l’achat auprès de 3 Streets Food

Et ce n’est pas tout … activités surprises pour ponctuer ce voyage et émerveiller petits et grands.

Un moment convivial, festif et dépaysant à partager ensemble.

Alors prêt à monter à bord ?

https://www.facebook.com/events/1853922751955221/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1853922751955221/ »}] https://www.facebook.com/events/1853922751955221/ AVEN

20h00-03h00