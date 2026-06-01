Un train pour le Cambodge, La Loco, Quimperlé
Un train pour le Cambodge, La Loco, Quimperlé samedi 13 juin 2026.
Un train pour le Cambodge Samedi 13 juin, 20h00 La Loco Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T03:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T03:00:00+02:00
20h00-03h00
La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé
️ PAF : Entrée sur don libre , spécialités sur place payantes
Préparez-vous pour un voyage hors du commun. Le temps d’une soirée laissez-vous transporter au coeur de l’Asie du Sud-Est à travers un univers riche en couleurs et en émotions.
Au programme Danses envoûtantes, chants traditionnels, tenues typiques. Sur place aux saveurs cambodgiennes: Spécialités disponibles à l’achat auprès de 3 Streets Food
Et ce n’est pas tout … activités surprises pour ponctuer ce voyage et émerveiller petits et grands.
Un moment convivial, festif et dépaysant à partager ensemble.
Alors prêt à monter à bord ?
https://www.facebook.com/events/1853922751955221/
La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1853922751955221/ »}] https://www.facebook.com/events/1853922751955221/ AVEN
20h00-03h00
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