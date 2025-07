UN TRAIT SANS FIN CIE LES TOMBÉS DE LA LUNE Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

Voyagez au coeur d’une histoire d’exil où chaque ligne dessinée révèle un nouveau chemin.

Ne pas lever le crayon. Tracer à l’infini. Ne pas s’arrêter. Ça ne ressemble à rien. Des traits noirs sur du papier blanc. Et si.. c’était le tracé d’un chemin, d’un voyage, d’un exil ?

Dans un atelier, deux traceurs nous racontent l’histoire de deux frères en exil. Ils poursuivent leurs routes, il y a des ratures, des échappées, des rencontres heureuses ou dangereuses. Un tourbillon de traits devient une jeune fille à bicyclette, un angle pointu devient l’œil mauvais des passants, un papier froissé devient un arbre réconfortant… .

English :

Travel to the heart of a story of exile, where each line drawn reveals a new path.

German :

Reise in das Herz einer Exilgeschichte, in der jede gezeichnete Linie einen neuen Weg enthüllt.

Italiano :

Viaggia nel cuore di una storia di esilio, dove ogni linea tracciata rivela un nuovo percorso.

Espanol :

Viaje al corazón de una historia de exilio, donde cada línea trazada revela un nuevo camino.

