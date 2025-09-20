Un trésor à pans de bois au cœur de la ville Maison Clémangis Châlons-en-Champagne

Un trésor à pans de bois au cœur de la ville Samedi 20 septembre, 10h00 Maison Clémangis

Visite gratuite et sans inscription

La visite guidée permet de découvrir l’architecture singulière d’une maison à pans de bois du XVe siècle, témoin rare de l’habitat urbain des notables. Sauvée de la démolition dans les années 1970, elle a été entièrement démontée puis remontée grâce à l’engagement d’une association locale.

Tout au long de la journée, l’exposition photographique Édens de Céline Lecomte est présentée dans les lieux : cliquez ici

Un vernissage est proposé à 19h : cliquez ici

Pour finir par d’une projection commentée du film L’architecte le plus recherché de France, consacrée à Fernand Pouillon, en présence d’architectes passionnés à 21h: cliquez ici.

Maison Clémangis 1 placette du cloître, 51000 Châlons-en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net Cette belle maison de notable, dotée d'une architecture solide et remarquable en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. Aujourd'hui, elle abrite une galerie d'expositions qui accueille l'Ordre des Architectes et la MACA (Maison de l'Architecture de Champagne-Ardenne).

© Luka Arabidze