Un trésor photographique au relais, Relais de Fontenay, Fontenay-sur-Loing

Informations pratiques

Un trésor photographique au relais 19 et 20 septembre Relais de Fontenay Loiret

Réservation obligatoire en indiquant le jour et l’horaire souhaité, le nombre de places étant limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Découverte du trésor photographique laissé par Paul Fouché (avec des prises de vues datant des années 1880-1920). Visite commentée par François Basty, propriétaire du Relais de Fontenay, descendant des maîtres de poste de Fontenay.

Année du cheval de feu oblige, exposition de photos d’attelage. Visite commentée par Louis Basty, expert fédéral de la FFE, descendant des maîtres de poste de Fontenay.

Relais de Fontenay La Vieille Poste 14 avenue de la Libération 45210 Fontenay-sur-Loing Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire https://relais-de-fontenay.org/ https://www.facebook.com/relaisdefontenay;https://www.instagram.com/relaisdefontenay/;https://fr.linkedin.com/company/association-relais-de-fontenay-;https://www.youtube.com/@relaisdefontenay;https://maps.app.goo.gl/wzDSBSMzKWChJPYd9 [{« type »: « email », « value »: « jep2026@relais-de-fontenay.org »}] Situé au bord du Loing, le relais de la Poste aux chevaux de Fontenay fut tout au long des XVIIIe et XIXe siècles le centre vital de cette localité située exactement à 100 km au sud de Notre-Dame de Paris.

L’Association pour la sauvegarde et la valorisation du Relais de Fontenay-sur-Loing, dite Association « Relais de Fontenay »​ s’est donné pour objectif ambitieux de sauvegarder et de mettre en valeur ce lieu historique en y créant un relais culturel doté d’un espace muséal :

• L’ancienne demeure des maîtres de Poste, avec sa cour intérieure et le dernier vestige des immenses écuries, sera restaurée et convertie en un musée consacré tout naturellement à la poste aux chevaux.

• Un salon d’expositions sera dédié aux œuvres de Paul Fouché, peintre du Gâtinais, descendant des maîtres de Poste de Fontenay ayant vécu dans cette demeure.

• L’auditorium permettra d’accueillir différentes activités culturelles telles que des expositions, du théâtre, des ateliers de lectures et d’écritures, et des concerts. Des hébergements pour artistes en résidence viendront compléter le projet culturel.

Le site à été sélectionné pour la « Mission Stéphane Bern ».

Découverte du trésor photographique laissé par Paul Fouché (avec des prises de vues datant des années 1880-1920).

Photographie et Aquarelle de Paul Fouché © 2026, coll. François Basty, DR.