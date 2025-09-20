Un trésor sculpté : le baptême de Clovis Église Saint-Rémy Is-en-Bassigny

2025-09-20

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez l’église de Saint-Rémy datée des XIIIe et XVIIe siècles. Elle conserve un maître-autel avec retable et un haut-relief représentant le baptême de Clovis, sculpté par Bouchardon.

Église Saint-Rémy Rue du Moutier, 52140 Is-en-Bassigny Is-en-Bassigny 52140 Haute-Marne Grand Est L’église d’Is-en-Bassigny fut dévastée par les Normands dès le IXᵉ siècle. Elle connut également une longue période de travaux entre 1741 et 1780 (reconstruction du mur du pignon ouest, de la cage d’escalier, des voûtes de la nef et de la charpente). La nef, élevée au XIIIᵉ siècle, se compose de deux vaisseaux : le premier, au nord, compte trois travées lambrissées, tandis que le second, au sud, en possède quatre, voûtées d’ogives.

Le chœur, datant de la seconde moitié du XIIᵉ siècle, est constitué de deux travées : la première, voûtée d’arêtes, supporte la tour du clocher, couronnée d’un toit en pavillon d’ardoise ; la seconde, voûtée d’ogives, se termine par un chevet plat.

La façade occidentale, le chœur, les baies et les contreforts sont en pierre de taille, tandis que le reste de l’édifice est construit en moellon.



© Kikipiem