Un trésor sous le potager Delle

Halle des cinq Fontaines Delle Territoire de Belfort

Début : 2026-02-21 20:30:00

2026-02-21

Pièce de théâtre écrite et mise en scène par Angélique Sutty

Synopsis :

Ginette et Raymond, un couple campagnard, ont découvert un coffre rempli d’or dans leur jardin. Transformés en riches mais pas moins rustiques dans leurs manières, ils font tout pour cacher leur nouvelle fortune à leur famille venue fêter Noël. Mais entre une montre suisse oubliée, un lifting trop visible et des maladresses en cascade, les filles du couple et la sœur de Ginette commencent à flairer l’embrouille. Elles mènent l’enquête à leur manière, provoquant une série de quiproquos hilarants avant une révélation finale… surprenante ! .

