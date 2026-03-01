Un trésor sous le potager Logis de l’amitié Essert
Un trésor sous le potager Logis de l’amitié Essert samedi 28 mars 2026.
Un trésor sous le potager
Logis de l’amitié 17 Rue Jean Gag Essert Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
UN TRESOR SOUS LE POTAGER
Pièce de théâtre écrite et mise en scène par Angélique Sutty
Présentée par la Cie du Grammont de La Maison de Beaucourt
Synopsis :
Ginette et Raymond, un couple campagnard, ont découvert un coffre rempli d’or dans leur jardin. Transformés en riches, mais pas moins rustiques dans leurs manières, ils font tout pour cacher leur nouvelle fortune à leur famille venue fêter Noël. Mais entre une montre suisse oubliée, un lifting trop visible et des maladresses en cascade, les filles du couple et la sœur de Ginette commencent à flairer l’embrouille. Elles mènent l’enquête à leur manière, provoquant une série de quiproquos hilarants avant une révélation finale… surprenante ! .
Logis de l’amitié 17 Rue Jean Gag Essert 90850 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 6 66 96 07 44
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English : Un trésor sous le potager
L’événement Un trésor sous le potager Essert a été mis à jour le 2026-03-17 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)