Un trésor sous le potager Pièce de théâtre

Salle des fêtes Berd’huis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:30:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-07 2026-02-08

La troupe de théâtre de Berd’huis L’Estrade est heureuse de vous présenter la pièce Un trésor sous le potager d’Angélique Sutty.

Ginette et Raymond, un couple campagnard, ont découvert un coffre rempli d’or dans leur jardin. Transformés en riches mais pas moins rustiques dans leurs manières, ils font tout pour cacher leur nouvelle fortune à leur famille venue fêter Noël. Mais entre une montre suisse oubliée, un lifting trop visible et des maladresses en cascade, les filles du couple commencent à flairer l’embrouille. Elles mènent l’enquête à leur manière.

Pratique à la salle des fêtes de Berd’huis sur réservation au 07 54 74 89 79. .

Salle des fêtes Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 7 54 74 89 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un trésor sous le potager Pièce de théâtre

L’événement Un trésor sous le potager Pièce de théâtre Berd’huis a été mis à jour le 2026-01-19 par OT CdC Coeur du Perche