Un uniforme de zouave mis en lumière Musée de Bretagne Rennes Samedi 11 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Les étudiant·es du Master Humanités Numériques ont numérisé, grâce à l’application BavAR[t], l’uniforme de zouave d’Amand Quelain, ancien soldat breton de la Première Guerre mondiale.

Ils nous racontent comment ils ont mené l’enquête pour documenter ce costume et les grandes étapes du projet. Cette application permet également de découvrir le parcours de vie d’Amand Quelain à travers ses objets personnels (livret militaire, courriers, portrait et uniforme).

Avec **Yacine Majidate**, étudiant et **Chloé Guennou** de l’application BavAR[t].

Début : 2025-10-11T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T17:00:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine