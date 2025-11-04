Un urbanisme radical pour une écologie profonde. Vers une culture des récits, des contre-projets, et des utopies ? Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy

Un urbanisme radical pour une écologie profonde. Vers une culture des récits, des contre-projets, et des utopies ? Mardi 4 novembre, 18h00 Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Début : 2025-11-04T18:00:00 – 2025-11-04T19:30:00

Fin : 2025-11-04T18:00:00 – 2025-11-04T19:30:00

Que signifie encore faire « projet » aujourd’hui ?

Dans un monde plongé dans une crise écologique systémique, la question de la place du praticien dans la société, qu’il soit architecte, paysagiste ou urbaniste, se pose. Cette recherche de sens induit de réfléchir sur plusieurs points qui touchent directement aux métiers de l’aménagement du territoire :

– Le caractère politique de ce que nous faisons. Il s’agit de sortir du vase-clos des acteurs de l’aménagement pour mettre nos projets en place publique et les discuter démocratiquement. Les luttes écologiques peuvent se trouver aux avant-gardes de cette mise en débat.

– Le caractère éthique de toute action qui modifie les équilibres de l’espace, du vivant et du corps social. Construire un système de valeur qui replace l’humain et le non humain, les liens, la réparation, le soin, la transmission et la recherche du bonheur en tant que buts en soit dans nos projets.

– Le caractère poétique mis aux oubliettes par le capitalisme. Il s’agit de faire surgir la valeur, l’épaisseur et les singularités du monde, de construire des imaginaires désirables et alternatifs pour retrouver un sens à l’action.

Le propos sera étayé par trois projets emblématiques de l’atelier.

Karim Lahiani est paysagiste, urbaniste, géographe et politiste diplômé de l’École nationale supérieure de paysage de Versailles, de l’Institut d’Urbanisme de Lyon et des Instituts d’études politiques de Paris et de Lyon. Lauréat des concours d’architecture Europan 16 et Europan 17, il fonde en 2022 son propre atelier à Toulouse, Le Vent se Lève ! qui se revendique d’une écologie profonde et radicale. Ses projets requestionnent nos pratiques d’aménagement et formulent une critique de la société thermo industrielle. Cette posture engagée se concrétise par une démarche qui replace les imaginaires et les utopies au coeur des dynamiques territoriales et des luttes écologiques, à l’image du projet Une Autre Voie, alternative à l’autoroute A69, ou des Gohards en Commun.s sur la ZAC contestée Doulon-Gohards à Nantes. Il est lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024, récompensé pour ces nouvelles pratiques de l’urbanisme et leur contribution au débat d’idée.

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Conférence de l’école nationale supérieur d’architecture de Nancy par Karim Lahiani, paysagiste, urbaniste et géographe. Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2024. architecture écologie