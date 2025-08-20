Un vache de manège et son orga’meuh La Toupine Guillestre

Un vache de manège et son orga’meuh La Toupine Guillestre mercredi 20 août 2025.

Un vache de manège et son orga’meuh La Toupine

Place du portail Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-20

fin : 2025-08-21

Date(s) :

2025-08-20

Qui n’a pas entendu ce doux son de cloches qui tintinnabulent au rythme des vaches broutant l’herbe grasse des champs ? Le manège accueille dix enfants et leur fait découvrir un bien singulier troupeau.

Place du portail Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

Who hasn’t heard the sweet sound of bells tinkling to the rhythm of cows grazing on the fat grass of the fields? The merry-go-round welcomes ten children and introduces them to a very special herd.

German :

Wer kennt es nicht, das sanfte Klingeln der Glocken, wenn die Kühe auf den Feldern das saftige Gras abgrasen? Das Karussell bietet Platz für zehn Kinder und zeigt ihnen eine ganz besondere Herde.

Italiano :

Chi non ha mai sentito il dolce suono delle campane che tintinnano al ritmo delle mucche che pascolano sull’erba grassa dei campi? La giostra accoglie dieci bambini e li introduce in una mandria molto insolita.

Espanol :

¿Quién no ha oído alguna vez el dulce sonido de los cascabeles tintineando al ritmo de las vacas que pastan en la hierba gorda de los campos? El tiovivo da la bienvenida a diez niños y les presenta un rebaño muy singular.

