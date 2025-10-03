Un vendredi gourmet à l’Auberge du Vieux Tour Le Vieux Tour Canapville
Un vendredi gourmet à l’Auberge du Vieux Tour Le Vieux Tour Canapville vendredi 3 octobre 2025.
Un vendredi gourmet à l’Auberge du Vieux Tour
Le Vieux Tour 36, route départementale 677 Canapville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 12:00:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Menu autour de la Langoustine
Cocktail du jour et ses amuse-bouches,
Mise en bouche,
La Langoustine en Kadaïf et sa Salade Thaï
La Raviole de Langoustine aux petits légumes sauce Dieppoise
Le Suprême de volaille et la Langoustine sauce Terre et Mer
Le duo de fromages normands
Le gâteau lorrain
Café.
Vin à discrétion. .
Le Vieux Tour 36, route départementale 677 Canapville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 65 21 80 le.vieux.tour@free.fr
English : Un vendredi gourmet à l’Auberge du Vieux Tour
Cocktail of the day and appetizers,
Mise en bouche,
Asparagus risotto and velouté,
Fish bouillabaisse with croutons, rouille sauce and steamed potatoes,
Duo of Norman cheeses,
Rhubarb and strawberry crumble,
Coffee.
Wine at discretion.
German : Un vendredi gourmet à l’Auberge du Vieux Tour
Menü rund um den Kaisergranat
Italiano :
Menu scampi
Espanol :
Menú Langostinos
L’événement Un vendredi gourmet à l’Auberge du Vieux Tour Canapville a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Terre d’Auge Tourisme