Un vendredi gourmet à l’Auberge du Vieux Tour Le Vieux Tour Canapville

Le Vieux Tour 36, route départementale 677 Canapville Calvados

2025-10-03

Menu autour de la Langoustine

Cocktail du jour et ses amuse-bouches,

Mise en bouche,

La Langoustine en Kadaïf et sa Salade Thaï

La Raviole de Langoustine aux petits légumes sauce Dieppoise

Le Suprême de volaille et la Langoustine sauce Terre et Mer

Le duo de fromages normands

Le gâteau lorrain

Café.

Vin à discrétion. .

Le Vieux Tour 36, route départementale 677 Canapville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 65 21 80 le.vieux.tour@free.fr

