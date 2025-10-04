Un ver avec vous. Festival de la vie locale Espace culturel Blanche Peyron Saint-Jean-de-Galaure

Un ver avec vous. Festival de la vie locale

Espace culturel Blanche Peyron Espace Blanche Peyron. Les halles Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Début : Dimanche 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

Réunir les initiatives responsables locales et proposer des alternatives .

Espace culturel Blanche Peyron Espace Blanche Peyron. Les halles Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 25 98 97 biblio.motte1@orange.fr

English :

Bringing together local responsible initiatives and proposing alternatives.

German :

Lokale verantwortungsvolle Initiativen zusammenbringen und Alternativen vorschlagen .

Italiano :

Riunire le iniziative locali responsabili e proporre alternative.

Espanol :

Reunir iniciativas locales responsables y proponer alternativas.

L’événement Un ver avec vous. Festival de la vie locale Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche