Informations pratiques

Grandchamp-des-Fontaines

Un verger abandonné peut vous enchanter

6, Impasse de la Sablonnais Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Un verger abandonné peut vous enchanter

Dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres.

Visite du verger en cours de restauration avec des principes de permaculture

Visite d’un écohabitat construit en chaux-chanvre: la kerterre

Nouveau projet jardin-forêt en syntropie partage des principes et déroulement des étapes en cours .

6, Impasse de la Sablonnais Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

An abandoned orchard can enchant you

L’événement Un verger abandonné peut vous enchanter Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-31 par Point d’accueil Sucé sur Erdre