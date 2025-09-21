Un verger historique entre contes, jeux et mémoire des lieux Dinghof Schiltigheim

Poche de verdure en cœur de ville, le site témoigne de quelque 7 000 ans d’histoire. À l’aide de documents explicatifs, marchez sur les traces des vestiges mis au jour par les fouilles archéologiques.

Des visites commentées vous permettront de découvrir l’histoire de l’institution du Dinghof d’Adelshoffen : une histoire pluriséculaire, riche en sources historiques, en découvertes archéologiques, ainsi qu’en une maison à pans de bois des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, toujours en place.

Visite commentée par Marie-Jo Morant, de l’association Société d’histoire, d’archéologie et du patrimoine de Schiltigheim et environs.

De nombreux ateliers seront également organisés sur le site : croquis, jeux, contes…

Dinghof 37 Rue d’Adelshoffen, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est L’institution du Dinghof d’Adelshoffen possède une histoire de plusieurs siècles, riche en sources historiques, en découvertes archéologiques, et même en une maison à pans de bois des XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles toujours en place.

© Ville de Schiltigheim