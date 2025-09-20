Un vernissage engagé sur nos liens au vivant Maison Clémangis Châlons-en-Champagne

Un vernissage engagé sur nos liens au vivant Maison Clémangis Châlons-en-Champagne samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

Découvrez l’exposition « Edens » de Céline Lecomte, une série photographique sensible qui interroge la place de la nature artificielle dans nos environnements quotidiens.

La soirée se poursuivra avec la projection du film « L’architecte le plus recherché de France », consacré à Fernand Pouillon, suivie d’un échange avec les architectes de l’association : cliquez ici pour en savoir plus.

Maison Clémangis 1 placette du cloître, 51000 Châlons-en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net [{« link »: « https://openagenda.com/fr/jep-2025-grand-est/events/projection-du-film-larchitecte-le-plus-recherche-de-france »}] Cette belle maison de notable, dotée d’une architecture solide et remarquable en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. Aujourd’hui, elle abrite une galerie d’expositions qui accueille l’Ordre des Architectes et la MACA (Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne).

© Céline Lecomte