UN VERRE DANS LES ALBERES Saint-Génis-des-Fontaines
UN VERRE DANS LES ALBERES Saint-Génis-des-Fontaines dimanche 26 avril 2026.
UN VERRE DANS LES ALBERES
Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 20:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Une journée festive dédiée aux vins et aux saveurs du territoire ! Vignerons, producteurs et artisans se réunissent pour partager leurs savoir-faire dans une ambiance conviviale rythmée par des concerts et des moments gourmands.
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Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
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English :
A festive day dedicated to local wines and flavors! Winegrowers, producers and craftsmen come together to share their know-how in a convivial atmosphere punctuated by concerts and gourmet delights.
L’événement UN VERRE DANS LES ALBERES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE