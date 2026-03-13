UN VERRE DANS LES ALBERES

Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 20:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Une journée festive dédiée aux vins et aux saveurs du territoire ! Vignerons, producteurs et artisans se réunissent pour partager leurs savoir-faire dans une ambiance conviviale rythmée par des concerts et des moments gourmands.

.

Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive day dedicated to local wines and flavors! Winegrowers, producers and craftsmen come together to share their know-how in a convivial atmosphere punctuated by concerts and gourmet delights.

L’événement UN VERRE DANS LES ALBERES Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE