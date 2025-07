Un verre de vin dans les vignes Domaine Jas Monges Trets

Un verre de vin dans les vignes Domaine Jas Monges Trets vendredi 1 août 2025.

Un verre de vin dans les vignes

Du 01/08 au 22/08/2025 tous les jours de 18h30 à 22h30. Domaine Jas Monges 1198 Route Départementale N°57 Trets Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 18:30:00

fin : 2025-08-22 22:30:00

Date(s) :

2025-08-01

Du vin, de la musique, des foodtrucks et une vue imprenable sur la montagne Sainte-Victoire !

Cette année encore, notre événement phare, « Un Verre de Vin dans les Vignes » vous donne rendez-vous !



Au programme :



Un RDV hebdomadaire, tous les vendredis jusqu’à la fin de l’été !

Un verre de vin entre amis, entourés de vignes, aux pieds de la Ste Victoire

Des foodtrucks qui changent chaque semaine

Un terrain de pétanque, un jeu de fléchettes et un molkky⚽️

De la musique live toutes les semaines

Réservation gratuite et obligatoire !



Nous avons hâte de vous retrouver ! .

Domaine Jas Monges 1198 Route Départementale N°57 Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 56 88 60 58 contact@jasmonges.com

English :

Wine, music, foodtrucks and a breathtaking view of Mont Sainte-Victoire!

German :

Wein, Musik, Foodtrucks und ein atemberaubender Blick auf den Berg Sainte-Victoire!

Italiano :

Vino, musica, camioncini e una vista mozzafiato sul Mont Sainte-Victoire!

Espanol :

Vino, música, foodtrucks y una impresionante vista del Monte Sainte-Victoire

L’événement Un verre de vin dans les vignes Trets a été mis à jour le 2025-07-03 par Provence Tourisme