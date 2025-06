UN VERRE SUR LA PAILLE Saint-Mathieu-de-Tréviers 8 juillet 2025 07:00

Hérault

UN VERRE SUR LA PAILLE Domaine de Sainte Agnès Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-08

Réservez votre soirée du 8 juillet ! Ambiance guinguette, ballots de paille, dégustation de nos vins au verre ou à la bouteille… le tout dans le cadre chaleureux de notre domaine.

Musique Concert live Swing, Boogie-woogie & Rock’n’roll avec G. Marshall (piano) et J. Gippet (batterie).

Restauration sur place

– L’Artisan Crêpier (food truck crêpes sucrées & salées)

– L’esplanade des Fromages (planches fromages & charcuteries)

Venez nombreux partager ce moment festif avec nous ! (Dans la limite des places disponibles) .

Domaine de Sainte Agnès

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 54 24 68 contact@heritagedupicsaintloup.fr

English :

Reserve your evening on July 8! Guinguette atmosphere, straw bales, wine tasting by the glass or bottle… all in the warm setting of our estate.

German :

Reservieren Sie sich Ihren Abend am 8. Juli! Guinguette-Atmosphäre, Strohballen, Verkostung unserer Weine im Glas oder in der Flasche… all das im gemütlichen Rahmen unseres Weinguts.

Italiano :

Prenotate la vostra serata dell’8 luglio! Atmosfera da guinguette, balle di paglia, degustazione di vini al bicchiere o in bottiglia… il tutto nella calda cornice della nostra tenuta.

Espanol :

Reserve su velada para el 8 de julio Ambiente de guinguette, balas de paja, degustación de vinos por copas o botellas… todo en el cálido marco de nuestra finca.

