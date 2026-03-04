Un vers de trop, Picha centre d’art et de recherche, Lubumbashi
Un vers de trop, Picha centre d’art et de recherche, Lubumbashi jeudi 19 mars 2026.
Un vers de trop Jeudi 19 mars, 17h30 Picha centre d’art et de recherche Ville de Lubumbashi
Entrée libre
Début : 2026-03-19T16:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-19T16:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:00:00+01:00
Un Vers de trop est un spectacle de slam-poésie qui aborde les excès de la parole, les silences imposés et le pouvoir des mots dans nos vies.
À travers des textes engagés et sensibles, il questionne notre responsabilité face à ce que l’on dit, ce que l’on tait et ce que nos paroles construisent.
Picha centre d’art et de recherche Lubumbashi, avenue du parc, 14 Lubumbashi Makomeno Ville de Lubumbashi Haut-Katanga
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie
Semi Kansese