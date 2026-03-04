Un vers de trop, Picha centre d’art et de recherche, Lubumbashi

Un vers de trop Jeudi 19 mars, 17h30 Picha centre d’art et de recherche Ville de Lubumbashi

Entrée libre

Début : 2026-03-19T16:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T16:30:00+01:00 – 2026-03-19T18:00:00+01:00

Un Vers de trop est un spectacle de slam-poésie qui aborde les excès de la parole, les silences imposés et le pouvoir des mots dans nos vies.

À travers des textes engagés et sensibles, il questionne notre responsabilité face à ce que l’on dit, ce que l’on tait et ce que nos paroles construisent.

Picha centre d’art et de recherche Lubumbashi, avenue du parc, 14 Lubumbashi Makomeno Ville de Lubumbashi Haut-Katanga

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie

Semi Kansese