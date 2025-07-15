Un viaduc et des paysages Soursac

Un viaduc et des paysages Soursac mardi 15 juillet 2025.

Des gorges de Luzège aux forêts qui bordent le plateau de Lapleau, partons à la découverte de ces paysages, de leurs histoires et de leurs trésors naturalistes. Au cours de cette balade nous reconnaitrons différentes essences d’arbre, la flore des bords de chemin, quelques chants d’oiseaux forestiers…

Circuit de 3 km. Circuit accessible à tous, condition être bien chaussé.

RDV au parking du belvédère du Viaduc des Rochers Noirs, côté Lapleau.

Nombre de participant max 25 pers

Billetterie obligatoire. Achat des billets en ligne ou dans les bureaux de Tourisme Haute-Corrèze (Bort-les-Orgues, Meymac, Neuvic, Ussel, Soursac) et Egletons.

Pas de réservation par téléphone. .

Soursac Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30

