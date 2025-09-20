Un village du 19ème siècle se découvre Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq

Un village du 19ème siècle se découvre Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Un village du 19ème siècle se découvre 20 et 21 septembre Musée de Plein Air Nord

Plongez dans l’univers du 19e siècle en visitant notre village d’antan. Découvrez les chaumières, leurs secrets, la vie d’autrefois… et n’oubliez pas le Moulin de Vaudricourt.

Samedi 20 septembre

Dès 10h : exposition de voitures anciennes avec le Rétro Club Hemois

10h-17h : visites guidées toutes les 30 minutes avec nos guides passionnés

10h-12h et 13h-17h30 : animations Pain au fournil

10h30-12h et 13h30-17h30 : visites guidées des 3 niveaux du Moulin de Vaudricourt avec nos deux meuniers

11h et 17h : rendez-vous animaux avec nos villageois

14h : cours sur l’architecture avec le maître dans notre école du 19e siècle

14h30 : découverte de l’école d’antan (pour les enfants de -8 ans)

14h30 : conférence de l’association Monique Teneur → « Les prémices du Musée de Plein Air et sa création »

Dimanche 21 septembre

Dès 10h : exposition de voitures anciennes avec le Rétro Club Hemois

10h à 18h : visites guidées toutes les 30 minutes avec nos guides passionnés

10h-12h et 13h-17h30 : animations Pain au fournil

11h et 18h : rendez-vous animaux avec nos villageois

14h : cours sur l’architecture avec le maître dans notre école du 19e siècle

14h30 : découverte de l’école d’antan (pour les enfants de -8 ans)

de 14h30 à 18h30 : balades en calèche (20 places) entre le musée du Mémorial et le Musée de Plein Air

de 15h à 18h : atelier familial « Pomme de reinette et Pomme d’api »

→ Venez presser des pommes avec nos guides natures !

Information importante : pas de déambulation de Géants cette année

Venez nombreux vivre une expérience unique, ludique et conviviale en famille ou entre amis !

Musée de Plein Air 143 rue Colbert – 59493 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France http://www.museedepleinair-asso.org Le musée de Plein Air regroupe 21 bâtiments d’architecture vernaculaire de notre région (du XVIIe au XIXe siècle) sauvés de la démolition et réédifiés à titre de témoins ethnologiques. L’environnement des constructions (jardins,potagers,mares) et le milieu animal (des races régionales en sursis) complètent le site. Le Musée de Plein Air de Villeneuve-d’Ascq reste un cas unique pour notre région. Le principe du Musées de plein air est plus courant en Europe de Nord et de l’Est. Voyage entre le passé et l’avenir de part les savoirs-faire de l’on trouve aujourd’hui chez les architectes contemporains (éco-construction) Métro ligne 1, station Pont-de-Bois Bus 13 arrêt Masséna

